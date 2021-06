Redningsaksjon i Sirdal – leter etter to kvinner i 60-årene

NTB

Det har blitt iverksatt en søk- og redningsaksjon i Sirdal, etter to kvinner i 60-årene som befinner seg i området Rosskreppfjorden.

Ifølge politiet i Sørvest har den ene kvinnen en skade i foten. Begge kvinnene er fjellvant og godt utrustet.

Operasjonsleder i Sørvest politidistrikt Toralv Skaarland forteller til NTB, at politiet fikk melding om kvinnene 8.05 søndag morgen, og at søket med luftambulanse ikke har gitt resultater.

– Vi har hatt tidvis kontakt med kvinnene, men telefondekningen er litt dårlig så det går litt av og på, forteller han.

Han forteller samtidig at de tar høyde for at søksområdet kan bli utvidet, men at mannskapet som er ute å leter er fjellvant og vant til å løse oppdrag som de nå er ute på.

– Mannskap fra frivillige organisasjoner er kalt ut sammen med ressurser fra politiet og redningshelikopter fra Sola, skriver politiet på Twitter.