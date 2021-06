Kreftregisteret: Stor økning i antall lungekrefttilfeller de neste årene

NTB

Antall lungekreftpasienter kommer til å øke markant fram til 2030, og det vil ikke bli noen tydelig nedgang før etter 2040, ifølge Kreftregisteret.

De nye framskrivingene fra Kreftregisteret viser at tallet på nye tilfeller av lungekreft fortsette å stige fra dagens nivå på rundt 3.300 tilfeller per år til mer enn 4.000 tilfeller i 2030.

Antallet nye tilfeller per år er deretter ventet å ligge ganske stabilt litt over dette gjennom 2030-årene. En forsiktig nedgang er først ventet å starte i 2037, men noen reduksjon av betydning vil komme først etter 2040, viser de nye beregningene.

– Disse nye prognosene viser med all tydelighet hvor viktig det er at kapasiteten i helsetjenesten ikke bygges ned for tidlig, sier Steinar Solberg, forsker og thoraxkirurg ved Rikshospitalet.

Nedgang blant yngre

Det er personer over 70 år som vil stå for den kraftige økningen i antall lungekrefttilfeller. Dersom prognosene slår til, blir det årlig hele 550 flere tilfeller av lungekreft blant eldre kvinner om ti år. Veksten blant eldre menn blir noe mer moderat, med rundt 400 nye tilfeller ekstra per år.

– I alle andre aldersgrupper er imidlertid forekomsten allerede stabil eller klart synkende. Derfor blir ikke den totale økningen riktig så stor dersom vi ser alle aldersgrupper under ett, sier Bjørn Møller, leder av Registeravdelingen ved Kreftregisteret og en av forskerne som står bak modellen for framskrivingen.

Totalt blir økningen på om lag 700 tilfeller i året.

Tobakk

De fleste av dagens lungekreftpasienter nærmer seg eller har passert 70-årsalderen og startet sin røykekarriere i ung alder på 60- og 70-tallet.

– Kvinner synes å få lungekreft etter mindre tobakksbruk enn menn, men de har til gjengjeld et litt mindre ondartet sykdomsforløp enn det menn har. Det er fortsatt flere menn enn kvinner som dør av lungekreft, sier Steinar Solberg.

Om lag ni av ti lungekrefttilfeller skyldes tobakk.

Nullvisjon

Da forbudet mot tobakksreklame ble innført i 1973, røykte over 40 prosent daglig, og det var hovedsakelig menn. Nå oppgir 9 prosent av den voksne befolkningen at de røyker daglig, og andelen er lik for kvinner og menn. Blant de yngste voksne er røykeandelen helt ned mot 1 prosent.

– En gledelig nedgang, men fortsatt er det 370.000 personer i Norge som røyker daglig, så det må fortsatt være en viktig oppgave å fortsette antirøykearbeidet og ha null tobakksrøyking som mål, sier Solberg.

Sitter lenge i kroppen

Årsaken til at det er en økning i antall lungekrefttilfeller til tross for at færre røyker, er at røyking sitter lenge i kroppen etter røykeslutt.

– Lungekreft forekommer langt hyppigere i høy alder, og Statistisk sentralbyrå beregner at det vil være 540.000 innbyggere over 80 år i 2040. Det er mer enn dobbelt så mange som i dag, og blant disse er det mange som drar med seg en lang og tung røykehistorikk inn i alderdommen, sier Solberg.

Dersom de som i dag er i 60-årene, klarer å bli røykfrie, vil de redusere den store risikoøkningen de får ved å holde på røykevanene, ifølge forskeren.

– Jo kortere røykehistorikk, jo bedre, men selv det å bli røykfri i godt voksen alder vil ha en stor effekt, siden det tross alt først er mot slutten av 60-årene at risikoen for lungekreft øker dramatisk, sier Solberg.