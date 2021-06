Tre til sykehus etter ulykker på E18

NTB

Tre personer er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter ulykker to steder på E18 ved Kopstadkrysset i Horten kommune. Det meldes om lange køer i området.

Politiet skriver på Twitter at det dreier seg om to separate ulykker, en nord for Kopstad og en på avkjøringsrampen sørover. Begger er i sørgående løp.

– Tre personer er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, tvitrer Sørøst politidistrikt.

Vegtrafikksentralen melder om opptil 40 minutters forsinkelse på grunn av ulykkene og mye trafikk.