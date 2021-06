Slik vil politiet redusere køen ved Svinesund

Slike køer har vært et vanlig syn ved Svinesund etter at innreiserestriksjonene til Sverige ble lettet på. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at det kom coronalettelser har det på det meste vært fem timer kø ved Svinesund. Nå iverksetter politiet flere tiltak for at det skal gå raskere.