46-åring fra Kløfta mistet livet i helikopterulykke i Telemark

NTB

46 år gamle John Christian Solberg fra Kløfta omkom da et helikopter fløy inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia på E18 i Porsgrunn i Telemark.

Politiet går ut med navnet i samråd med pårørende.

– Årsaken og foranledningen til ulykken er fremdeles ikke fastslått, og politiet vil derfor i dagene framover avhøre vitner til hendelsen for å forsøke å fastslå dette, skriver politiet i en oppdatering fredag ettermiddag.

Ulykken skjedde sent torsdag kveld. Piloten var alene i helikopteret, som ble liggende i veikanten etter at det falt i bakken. Det gikk i bakken rundt to kilometer nord for Telemarksporten.

– Vi er helt sikre på at han var alene på denne flyturen, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB kort etter at ulykken hadde skjedd.

Høyspentledning

Han sier helikopteret er sivilt, og at flyturen ikke var jobbrelatert. Helikopteret av typen Robinson R44 er et lett helikopter som bare er godkjent for flyging etter visuelle flyregler på dagtid. Det er ikke vanlig med ferdskriver eller andre typer registrator eller opptaker i denne typen helikoptre, skriver Teknisk Ukeblad.

Politiet slo raskt fast at helikopteret fløy inn i høyspentlinjen som går over E18 på stedet.

Et vitne forteller om elendig vær med kraftig regn, lyn og torden da ulykken skjedde.

– Helikopteret skiftet retning flere ganger før det endte i et voldsomt lysglimt, forteller et øyenvitne til NRK.

Havarikommisjonen på plass

Statens havarikommisjon for transport rykket til stedet og startet undersøkelser av ulykken allerede natt til fredag. Ved 6.15-tiden fredag morgen sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen at to medlemmer av kommisjonen fremdeles var på ulykkesstedet, og at vraket vil bli fraktet vekk.

– Vi har sikret ulykkesplassen og tar med helikopteret til Kjeller hvor vi skal ta en nøye gjennomgang av vraket. Videre vil vi gjennomføre samtaler med dem som kan ha informasjon av betydning, sier Halvorsen til NTB.

Han sier Havarikommisjonen ikke vil spekulere på årsaken til ulykken, men arbeide med å få kartlagt alle forhold rundt ulykken, også været. Siden 1997 har helikoptermodellene R22 og R44 vært involvert i 27 ulykker og hendelser som er undersøkt av Havarikommisjonen

Robinson R44-helikopteret er sammen med den tidligere modellen R22 verden mestselgende allmennflygingshelikopter. Det er relativt billigere å anskaffe enn mange andre helikoptermodeller, skriver Teknisk Ukeblad.

E18 gjenåpnet

Etter styrten ble en høyspentledning liggende over både E18 og fylkesvei 3260, og det ble lange køer i begge retninger ved ulykkesstedet. Bilister ble bedt om å kjøre om via fylkesvei 32, Skien, Siljan og Larvik.

Sørøst politidistrikt opplyste natt til fredag at de tok sikte på å fjerne vraket fra veikanten i 6-tiden om morgenen, men først i 10-tiden ble hevingen av maskinen foretatt.

Trafikken forbi stedet er regulert til 30 kilometer i timen.