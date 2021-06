Regjeringen krever tverrfaglig helsekartlegging av barnevernsbarn

NTB

Regjeringen vil lovfeste at helsen til barn som blir plassert utenfor hjemmet, skal kartlegges på tvers av ulike tjenester.

Regjeringen viser til at mange barn som får hjelp av barnevernet, har vært utsatt for alvorlige påkjenninger. Over halvparten av barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon har psykiske vansker, og mange har behov som ikke alltid blir avdekt.

Tilsyn, undersøkelser og forskning bekrefter at barnevernet ofte ikke har nok kunnskap om hva slags helse- og hjelpebehov barna har. Konsekvensen blir at barnet ikke får hjelpen det trenger.

– Når myndighetene vedtar at et barn skal flytte ut av hjemmet, har det offentlige et særskilt ansvar for at barnet får god omsorg og oppfølging. En grundig kartlegging av behovene barnet har, skal kunne gi riktig hjelp, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som får ansvar for kartleggingen.