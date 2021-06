Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer

Regjeringen åpner for at flere kan samle seg på private og offentlige arrangementer. Arkivfoto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå kan flere samle seg både privat og offentlig, melder regjeringen på en pressekonferanse.

Man kan være opptil 100 personer på private arrangementer i leid lokale eller på offentlig sted.

Synkende smittetall i store deler av landet gjør at regjeringen nå åpner for at flere kan samle seg på private og offentlige arrangementer.

De private arrangementene gjelder for offentlig sted eller leide lokaler, mens de offentlige gjelder større kulturarrangementer og lignende.

At flere kan samle seg, er en del av trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan.