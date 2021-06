Smitterekord i Moskva

NTB

Antallet nye covid-19-tilfeller i Moskva stiger kraftig. Fredag meldes det om 9.056 nye smittede, en økning på nesten 30 prosent fra dagen før.

I Russland som helhet ble det registrert 17.262 nye coronatilfeller, ifølge offisielle tall. Det er det høyeste dagstallet siden februar.

– Vi ser effekten av virusvarianter som er mer aggressive, vanskeligere å motstå og som sprer seg raskere, sier Moskvas ordfører Sergej Sobjanin.

For å motvirke smittespredningen har myndighetene innført krav om at barer og restauranter må stenge klokka 23. Vaksine er også gjort obligatorisk for ansatte i butikker, utdanningssystemet, helsevesenet, offentlig transport og andre sektorer som innebærer kontakt med mange mennesker.