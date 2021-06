Etterlatte i Baneheia-saken har fått voldsalarm

NTB

De pårørende i Baneheia-saken har fått voldsalarm etter at Viggo Kristiansen ble løslatt. Forsvareren sier Kristiansen ikke har interesse av å oppsøke dem.

De pårørende etter drapene på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen fikk medhold i ønsket om besøksforbud for Viggo Kristiansen etter at han ble løslatt fra Ila fengsel i starten av juni.

Nå har de også fått voldsalarm, skriver Nettavisen.

– Mine klienter har nå fått utdelt voldsalarm og er fornøyd med det. Årsaken er blant annet det som kommer fram i psykiatrirapporten fra mars, om at han kan være farlig. For de pårørende er det en utrygghet at han er løslatt før tiden, og at Kristiansen ikke har gjennomgått noe program for tilbakeføring i samfunnet, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til Nettavisen.

Rapporten som bistandsadvokaten viser til, ble ifølge advokat Arvid Sjødin som representerer Viggo Kristiansen, skrevet på bakgrunn av at Kristiansen var riktig dømt og før saken ble bestemt gjenopptatt. I en ny rapport fra mars i år, slås det fast at han likevel ikke er farlig, opplyser Sjødin.

– Viggo Kristiansen har valgt å leve et helt rolig og isolert liv. Han har ikke interesse overhodet å oppsøke de pårørende eller noe som har med Baneheia å gjøre, sier Sjødin.

Viggo Kristiansen ble løslatt 1. juni etter å ha sonet nesten hele forvaringsstraffen på 21 år. Han returnerte til hjembyen Kristiansand i påvente av at påtalemyndigheten skal fullføre den gjenopptatte etterforskningen av drapene i Baneheia i 2000, hvor han sammen med Jan Helge Andersen ble dømt.