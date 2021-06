Erna Solberg til VG: Klart for trinn tre i gjenåpningen

Statsminister Erna Solberg fortalte fredag at Norge er klar for trinn tre i gjenåpningsplanen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Norge ligger i rute til neste steg i gjenåpningplanen, bekrefter statsminister Erna Solberg til VG.

– Det er gjort noen justeringer, men i all hovedsak er trinn tre slik vi har redegjort for tidligere, sier hun uten å ville gå konkret inn i hva som kommer på pressekonferansen, sier hun til avisa.

Synkende smittetall, færre coronapasienter på sykehusene og flere som har fått både en og to vaksinedoser er bakteppet for at regjeringen nå tar samfunnet enda et skritt i retning tilbake til normalen.

Forrige gjenåpningstrinn ble iverksatt natt til torsdag 27. mai. Regjeringen har tidligere sagt at de vil bruke om lag tre uker til vurdere situasjonen og gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.