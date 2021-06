Ingen påvist coronasmittet i Drammen

NTB

Det er ikke påvist noen nye smittetilfeller i Drammen i løpet av det siste døgnet. Dette er første gang på nesten fire måneder.

Sist gang det ikke var registrert noen smittede var i februar. Nå har det skjedd igjen.

– Det er veldig hyggelig å kunne rapportere om ingen smittede. Det har vi ventet lenge på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune til kommunens hjemmesider.

Det har nå vært 16 dager på rad med færre enn ti smittetilfeller. Det har bidratt til år redusere smittetrykket betraktelig, og i løpet av de siste 14 dagene er det bare påvist 45 nye smittetilfeller.

Likevel ber Sagberg innbyggerne i Drammen være obs på deltavarianten.

– Vi vet at deltavarianten av coronaviruset er enda mer smittsomt enn det vi har sett av tidligere varianter. Så hvis vi får denne varianten til Drammen kommune også, risikerer vi at smittespredningen skyter fart igjen. Derfor er det fortsatt utrolig viktig at alle med de minste tegn til luftveissymptomer tester seg for coronasmitte. Det er nødvendig for å avdekke smitte og bryte smittekjeder så tidlig som overhodet mulig, sier Sagberg.