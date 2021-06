Over 50 prosent flere anmeldte seksuallovbrudd mot barn i årets fire første måneder

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier mørketallene fremdeles er store for seksuallovbrudd selv om det er registrert en markant økning i antall anmeldelser av slike lovbrudd i årets fire første måneder.

NTB

Tall fra politiet viser at det ble anmeldt 1.052 seksuallovbrudd mot barn under 16 år i årets fire første måneder. Det er en økning på 53,6 prosent fra i fjor.

Tallet kommer fram i politiets rapport over anmeldelser de første fire månedene i år. I alt ble det anmeldt 367 flere saker om seksuallovbrudd mot barn under 16 år enn i samme periode året før.

– Økningen i antall anmeldte seksuallovbrudd kommer særlig på grunn av at det i første tertial 2021 er avdekket flere store nettovergrepssaker, og at det rett etter at pandemitiltakene ble iverksatt i 2020 ble anmeldt svært få saker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun understreker likevel at det er grunn til å anta at mørketallene fremdeles er svært store når det gjelder seksuallovbrudd.