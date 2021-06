13-åringer skal nå kunne opptjene pensjon

NTB

Erna Solberg (H) og regjeringen vedtok fredag at aldersgrensen for å ha rett til obligatorisk tjenestepensjon skal senkes fra 20 til 13 år.

I statsråd fredag vedtok regjeringen at alle ansatte i privat sektor får pensjon fra første krone.

Forslaget om å senke aldersgrensen, som etter planen skal innføres i 2023, var én av tre konkrete endringer som regjeringen behandlet.

– For de aller ivrigste kan det bety pensjonsopptjening fra sommerjobb i minst sju år ekstra, fra de er 13 år, sa Solberg til VG fredag morgen.

Den senkede aldersgrensen som ble vedtatt fredag, gleder LO-nestleder Roger Heimli.

– Dette er en jubeldag for LO og alle arbeidsfolk. En langvarig kamp er kronet med seier. Dette har vært LO og fagbevegelsens kampsak i flere år. En million nordmenn har gått glipp av betydelige beløp i pensjon hvert år. Først og fremst lavtlønte og kvinner. Det var på tide at regjeringen endelig ga etter, sier han til NTB.

Beregninger viser at endringen vil føre til at 51.500 ungdommer vil få økt pensjonssparing.

De to andre endringene er at det innføres et minstekrav til sparing til 2 prosent fra første krone og opptil 12 G for medlemmene i ordningen, og at regelen om at man minst må ha 20 prosent stilling for å få rett til å være medlem i obligatoriske tjenestepensjonsordninger, oppheves.