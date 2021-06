NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag:

Gjenåpningen fortsetter

Det blir ny pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 13. Den skal handle om gjenåpningen av Norge, og alle partilederne i regjeringen kommer, i tillegg til helsetoppene. For tre uker siden ble det varslet at neste steg i gjenåpningen av samfunnet – trinn tre – skal tas i disse dager.

Presidentvalg i Iran

Ultrakonservative Ebrahim Raisi er favoritt blant kandidatene som kjemper om å ta over for moderate Hassan Rouhani, som har vært president i Iran i åtte år. 60 år gamle Raisi er i dag sjef for prestestyrets rettsvesen. Valgresultatet kan bli offentliggjort allerede lørdag.

Flyktningrapport for 2020

FNs høykommissær for flyktninger publiserer sin årlige rapport Global Trends, om antall flyktninger og internt fordrevne i 2020. Fjorårets statistikk var den verste noensinne, med nesten 80 millioner mennesker på flukt fra krig, forfølgelse og uro ved årsskiftet.

Pressekonferanse om Joshua Kings fotballskole

En pressekonferanse holdes klokka 16 ved åpningen av Kings fotballskole ved Stovner sportsklubbs anlegg i Oslo. 200 gutter og jenter skal samles på Joshua King Football Academy. King har selv vokst opp på Romsås, ikke langt unna banen.

Fotball-EM fortsetter med andre runde:

Sverige møter Slovakia klokka 15, Kroatia – Tsjekkia klokka 18 og England – Skottland klokka 21.