NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 18. juni

Pilot mistet livet i helikopterulykke i Porsgrunn



Piloten omkom da et helikopter fløy inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia på E18 i Porsgrunn i Telemark sent torsdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.56. Halvannen time senere bekrefter politiet at én person omkom i ulykken. Piloten var alene i helikopteret som ble liggende i veikanten etter at det falt i bakken.

– Piloten var en mann, og hans nærmeste pårørende er varslet. Vi er helt sikre på at han var alene på denne flyturen, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Stemmegivningen startet i Iran

Iranske velgere startet stemmegivningen ved presidentvalget, og det var landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, som avla den første stemmen.

Valglokalene åpnet klokken 7 lokal tid, men mange iranere har liten tro på at valget fører til endring i landet. Valget står mellom fire kandidater, og det er den ultrakonservative kandidaten Ebrahim Raisi som favoritt til å vinne.

219 nye koronasmittede registrert siste døgn – 35 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 219 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 35 nye koronasmittede i siste døgn, og det er 18 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 174 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 208, så trenden er fallende.

Til nå har nesten 2,1 millioner nordmenn fått minst en dose av koronavaksinen.

Nord-Korea klar for både samtale og konflikt med USA

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier landet må forberede seg på «både dialog og konfrontasjon» med USA og president Joe Biden, ifølge statlige medier.

På et allmøte i sentralkomiteen i det nordkoreanske kommunistpartiet la Kim fram sin strategi i møte med Washington og «politikken til den nye amerikanske administrasjonen», melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Mann savnet i Asker – leteaksjon satt i verk

En 35 år gammel mann er savnet etter at han skulle på svømmetur i Hyggenvika i Drammensfjorden torsdag ettermiddag. Mannen ble meldt savnet av kona ved 23.30-tiden torsdag kveld, og politiet og nødetatene satte i gang en større leteaksjon kort tid etter.

– Bilen hans er funnet ved Hyggen i Røyken. Han dro ut på treningstur ved 15-tiden i ettermiddag, han skulle svømme, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.