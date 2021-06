Pilot mistet livet i helikopterulykke i Telemark

Et helikopter styrtet sent torsdag kveld i bakken rett ved E18 i Porsgrunn. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Piloten omkom da et helikopter fløy inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia i Porsgrunn i Telemark sent torsdag kveld. Det bekrefter politiet.

Det var kraftig regnvær da ulykken skjedde. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.56. Halvannen time senere bekrefter politiet at én person omkom i ulykken.

– Vi sikrer området og venter på Havarikommisjonen og krimteknikere som skal undersøke åstedet. Pårørende er ikke varslet, sier politiet i en Twitter-melding vel 20 minutter etter midnatt natt til fredag.

Rett ved E18

Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport opplyser til NTB at de nå samler inn informasjon i saken og setter sammen et team som skal dra til Telemark for å granske åstedet. Han kan ikke si når de vil være på plass.

Nødetatene var framme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden. Ifølge politiet blir E18 stengt framover siden helikopteret ligger helt inntil veibanen.

Helikopteret gikk i bakken rundt to kilometer nord for Telemarksporten, ifølge Telemarksavisa.

Kun én person om bord

Vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge bekreftet overfor NTB rett før midnatt natt til fredag at opplysninger de har fått tilsier at det kun var én person i helikopteret.

– Vi koordinerer redningsarbeidet, men politiet har ansvaret for pressehåndteringen i denne saken, sier hun.

Vegtrafikksentralen opplyser torsdag kveld at en høyspentledning ligger over to veier, E18 og fylkesvei 3260. Det er lange køer i begge retninger ved ulykkesstedet, men veien vil etter alt å dømme bli stengt lenge. Bilister blir bedt om å kjøre om via fylkesvei 32, Skien, Siljan og Larvik.