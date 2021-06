Norsk lege fikk internasjonal oppfinnerpris

NTB

Den norske oppfinneren og legen Per Gisle Djupesland ble torsdag den første nordmannen til å vinne European Inventor Award.

Djupesland har utviklet et apparat for å føre medisin inn via nesen ved hjelp av pasientens egen pust – og ble vinner av European Inventor Award i kategorien «industri».

I en pressemelding begrunner juryen valget med at apparatet har vært til stor hjelp for mange.

– Denne oppfinnelsen tilbyr hjelp til millioner av pasienter med migrene og kronisk bihulebetennelse med polypper. Den kan også bidra til å behandle andre sykdommer og en rekke virus som rammer luftveiene, skriver de.

Det er det europeiske patentkontoret (EPO) som står bak utdelingen.

Apparatet finnes i dag bare på markedet i USA, og er ikke i bruk i Norge, melder NRK.