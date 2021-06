Tusenvis av barn hedret kongeparet: – Et steg ut av pandemien

NTB

Tusenvis av barn stilte seg i ring rundt Florø for å hedre kongeparet og markere samhold. – Det var helt rørende, sier dronningen.

– Om litt vil kongeparet være med på å skape minner i noen tusen barnehoder. Disse barna vil tenke tilbake på denne gangen da alt var så annerledes, da vi sto i sirkel rundt byen og møtte kongen og dronningen, sa ungdomsordfører Håkon Skram Heggen (H) i Kinn i forkant av seansen.

Kommunen ville gjerne skape folkefest, men måtte velge en liten vri siden samfunnet egentlig ikke helt er klar for full folkefest. Løsningen ble å la kongeparet kjøre rundt i byen, mens skoleklasser og barnehagebarn sto oppstilt langs veien med norske flagg og godt humør.

Til sammen 13 barnehager og ti skoler med rundt 1.800 elever deltok, i tillegg til andre frammøtte fra befolkningen.

– Jeg synes det er imponerende hva de har av krefter, sa en tydelig rørt dronning til NTB i etterkant, da hun kom ut for å vinke fra akterdekket på kongeskipet Norge.

Dronning Sonja vinker farvel fra kongeskipet etter besøket i Florø torsdag.

Litt dårlig vær

I tre dager har kongeparet vært på sin første offisielle norgesreise etter at pandemien rammet. Været har vært skiftende og tidvis preget av regn. Men kongeparet og folkene de har besøkt, har vært blide.

– Det har vært helt kjempeflott, bortsett fra været, sier dronningen.

Før kjøreturen i Florø torsdag var representanter for kultur, frivillighet og næringsliv samlet i kulturhuset for dialog og underholdning sammen med kongeparet. Blant annet ble det vist et utdrag fra det lokale Kinnaspelet.

Ungdomsordføreren rettet en spesiell takk til gjestene fra scenen:

– Dere har gitt oss muligheten til å åpne opp og ta et steg ut av pandemien. Under pandemien har mangelen på nærkontakt vært stor. Bare det å gi en klem eller å ta noen i hånden har vært strengt forbudt, men heldigvis skjer det endringer, sa han.

Fellesskap!

Til slutt våget forsamlingen seg på en allsang av «Å eg veit meg et land» av Elias Blix, sammen med damekoret Fryd og mannskoret Gammen. Dronningen ble tydelig beveget og felte flere tårer under sangen.

– Fellesskapet vi har her inne i dag, skal vi nå ta ut og gi som et minne til alle barna. Barna står i ring rundt Florø by, som et symbol på fellesskap, sa Heggen.

Besøket i Florø markerte slutten på kongeparets tur, som har foregått med kongeskipet Norge. Kongen tar fly tilbake til Oslo for å lede statsråd fredag, mens dronningen drar videre til Måløy for en utstillingsåpning.