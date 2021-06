For få jordbærplukkere gir trolig 30 prosent kutt i årets levering

NTB

På grunn av manglende arbeidskraft vil ikke produsentene kunne levere like mye jordbær som i fjor, tror Garnterhallen.

Organisasjonssjef Arve Gladheim i Gartnerhallen sier til Nationen at de venter en betydelig nedgang i norske jordbær denne sesongen.

– Per nå er det ikke mulig å få dekket opp behovet for arbeidskraft i tilstrekkelig grad, og for eksempel for jordbær er vi forberedt på en reduksjon i størrelsesorden cirka 30 prosent sammenlignet med 2020-sesongen, skriver Gladheim i en epost til Nationen.

Gartnerhallen er eid av over 1000 norske grøntprodusenter over hele landet og er Norges største leverandør av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Ifølge Gladheim har produsentene til Gartnerhallen i stor grad sådd og plantet i samsvar med planen.

– Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hva redusert tilgang til sesongarbeidskraft vil bety utover i sesongen når spesielt frukt, bær og andre arbeidsintensive produksjoner skal høstes, påpeker organisasjonssjefen.