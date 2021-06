Forlik mellom Dagens Næringsliv og Retriever om medieovervåking

NTB

Retriever og Dagens Næringsliv har inngått en avtale om medieovervåking og mediearkiv som innebærer «en fullverdig overvåking av DNs redaksjonelle innhold».

Etter en snart fire år lang konflikt har selskapet Retriever og Dagens Næringsliv blitt enige om et forlik. Dagens Næringsliv vant i desember et søksmål mot Retriever, som de mente drev med ulovlig medieovervåking. Saken fra tingretten ble anket, men forliket innebærer at ankesaken for Borgarting lagmannsrett vil bli hevet, opplyser DN i en pressemelding.

Partene vil ikke kommentere forlikets innhold, men opplyser altså at de har inngått en avtale om hvordan DNs stoff skal inngå i mediearkivet.

– Nå har vi sikret en god løsning på denne tvisten og satt klare rammer for bruken av vårt innhold gjennom avtale om medieovervåking. DN er derfor meget tilfreds med endelig å ha kommet til enighet med Retriever, sier sjefredaktør Amund Djuve i DN.

Retriever eies av det svenske nyhetsbyrået TT (66 prosent) og det norske nyhetsbyrået NTB (34 prosent).