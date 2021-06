Botswana kan ha funnet verdens tredje største diamant

NTB

En 1.098 karat stor diamant har blitt funnet i Botswana, ifølge selskapet Debswana. Den blir omtalt som den tredje største som noen gang er funnet.

Diamanten, som ble funnet 1. juni, er blitt vist fram for president Mokgweetsi Masisi i hovedstaden Gaborone.

– Det er antatt at det er det tredje største edelstensfunnet i verden, sier Debswana-sjef Lynette Armstrong.

Hun sier funnet betyr svært mye for Botswana og at det kan bringe håp til et land som sliter.

Den største diamanten som noen gang er funnet, var på 3.106 karat og ble funnet i Sør-Afrika i 1905. Den nest største, som var på 1.109 karat – på størrelse med en tennisball – ble funnet i Botswana i 2015.