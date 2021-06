Oslo Børs faller fra start

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 0,5 prosent fra starten etter nyheten om at renta i USA skal opp.

De aller fleste selskapene på Oslo Børs falt i verdi torsdag formiddag. Fallet kommer etter at børser verden over reagerte på at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve onsdag meldte om høyere inflasjon enn ventet.

Torsdag formiddag varslet Norges Bank at renta i Norge mest sannsynlig vil bli satt opp i september.

NEL falt med 3,58 prosent, og solenergiselskapet Scatec falt 4,75 prosent. Norsk Hydro gikk 1,4 prosent tilbake og Nordic Semiconductor 1,48 prosent.

Equinor steg imidlertid 0,88 prosent. Også DNB gikk betydelig fram med 1,64 prosent.

Nykommeren Elopak var torsdag morgen den mest omsatte aksjen på Oslo Børs.

Kursen på nordsjøolje lot seg tilsynelatende ikke påvirke negativt av de varslede renteendringene og steg torsdag formiddag med 22 prosent til 74,02 dollar fatet.

I Paris steg CAC 40-indeksen med 0,2 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt falt med 0,12 prosent i morgentimene torsdag. I London falt FTSE 100-indeksen 0,36 prosent.