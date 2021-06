Deltavarianten påvist flere steder

NTB

Antall tilfeller med deltavarianten av coronaviruset øker uke for uke. Forrige uke var det registrert 139 tilfeller i landet.

Ifølge Folkehelseinstituttets siste ukerapport har antall bekreftede tilfeller med deltavarianten, også kjent som den indiske varianten, økt fra 50 tilfeller i uke 21 til 139 tilfeller til og med uke 23 (forrige uke).

Denne uken er varianten også oppdaget i Bærum kommune, Agder fylke og tidligere Vestfold fylke.

Det er ikke kjent hvor i Agder virusvarianten er påvist, men fylkeslege i Agder, Anne-Sofie Syvertsen, sier til Fædrelandsvennen at det er sannsynlig at deltavarianten også vil få fotfeste i fylket.

Ifølge Asker og Bærum Budstikke fikk én person i Bærum påvist virusvarianten mandag. Kommunen vet fortsatt ikke hvordan mannen har blitt smittet. Her er ytterligere en person ved mannens arbeidsplass er smittet, men det er ikke sikkert at disse to tilfellene henger sammen – eller om det dreier seg om deltavarianten i det andre tilfellet.

I starten av denne uken ble det kjent at deltaviruset også er oppdaget i nabokommunene Tønsberg og Færder. Her har coronareglene blitt strammet inn i etterkant.

Ifølge FHI gir deltavarianten mer alvorlig sykdom enn alfavarianten og smitter lettere.