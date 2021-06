Aps gruppeleder har pekt på Raymond Johansen som byrådsleder

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen har sagt til Oslo-ordføreren at han peker på Raymond Johansen som byrådsleder.

NTB

Aps gruppeleder Frode Jacobsen har gitt ordføreren råd om at det er et byråd ledet av Raymond Johansen (Ap), bestående av Ap, SV og MDG, som bør styre videre.

– Ut ifra det jeg har lest og sett, så er det et klart flertall i bystyret som uttrykket et ønske om dette, sa Jacobsen til Avisa Oslo på vei ut av rådhuset etter samtale med ordfører Marianne Borgen (SV).

Onsdag vedtok flertallet i bystyret mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG), og byrådet gikk av med henne. Ordføreren skal bruke torsdagen til samtaler med alle gruppelederne i byrådet.