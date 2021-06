Stengingen av Heimdal gassenter utsettes

NTB

Nye gassbrønner gjør at gassenteret på Heimdal utsetter stengingen til 2023.

Det har tidligere blitt meldt at driften på senteret skulle avsluttes i 2021 eller 2022. Heimdal gassenter prosesserer gass for Valemon, og Equinor skriver i en pressemelding at produksjonen fra Valemon forventes å øke framover.

Det skal bores tre-fire nye gassbrønner for Valemon i 2021 og 2022.

Når driften på Heimdal avsluttes i 2023, vil gjenværende gassreserver på Valemon overføres til Kvitebjørn og Kollsnes for prosessering, skriver Equinor.