SUS brøt loven: To nyfødte med pusteproblemer fikk ikke hjelpen de trengte

NTB

Helsetilsynet har slått fast at Stavanger universitetssjukehus (SUS) brøt loven da de ikke ga forsvarlig helsehjelp til to nyfødte barn i 2019.

Nyfødt intensivavdelingen på sykehuset blir kritisert for dårlig samarbeid, usunt arbeidsmiljø, sykepleiere uten riktig kompetanse og for å ha gitt foreldrene til de nyfødte for stort ansvar, skriver Stavanger Aftenblad.

De to barna ble begge født i 2019. Det ene ble født prematurt som del av et tvillingpar, og moren oppdaget plutselig at barnet ikke pustet. Det andre barnet ble født til termin og pustet ikke ved fødselen. I begge tilfellene blir SUS kritisert for blant annet ikke å ha overflyttet barna til nyfødt intensiv.

Statens helsetilsyn var på tilsyn på SUS i juni 2020 etter varsel om de to hendelsene. Helsetilsynet opplyser til Aftenbladet at de prioriterte saken fordi de oppfattet den som viktig.

Stavanger universitetssjukehus sier de beklager hendelsene på det sterkeste. Fagdirektør Eldar Søreide forklarer at intensjonen ofte er å sikre at barnet og foreldrene får mye nærkontakt.

– Det er helsepersonell som har ansvar for at foreldrene kan ha denne rollen og føle seg trygge. Så er det Helse Stavanger som foretak som har ansvar for å lage et godt system som gjør at helsepersonell får dette til. I dette tilfellet har systemet vårt sviktet, sier han.