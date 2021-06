Savnet sportsfisker i Namsskogan kom til rette

Et SAR-Queen-Helikopter er satt inn i søket etter den savnede sportsfiskeren i Namsskogan. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Letemannskaper fant torsdag morgen en savnet sportsfisker i Børgefjell nasjonalpark ved Namsskogan i Trøndelag.

Et redningshelikopter ble ved 4-tiden natt til torsdag satt inn i søket etter mannen i 50-årene, som var blitt meldt savnet av fiskekameratene sine ved 1-tiden på natten.

– De er en vennegjeng som jobber sammen. De hadde vært på ulike steder og fisket, både i vann og elv, og hadde ikke sett hverandre på 13 timer da de meldte kameraten savnet, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Redningshelikopteret fikk etter hvert bistand fra søkemannskaper på bakken. Søkeområdet ble også utvidet etter at det ikke ble gjort funn de første timene. Litt over klokka 9 meldte politiet at den savnede var funnet.

– Savnede er kommet til rette i god behold, skriver Trøndelag politidistrikt klokka 9.11.