Leteaksjon etter savnet fisker i Namsskogan

NTB

Letemannskaper søkte torsdag morgen etter en savnet sportsfisker i Børgefjell nasjonalpark ved Namsskogan i Trøndelag.

Et redningshelikopter ble ved 4-tiden natt til torsdag satt inn i søket etter mannen i 50-årene, som var blitt meldt savnet av fiskekameratene sine ved 1-tiden på natten.

– De er en vennegjeng som jobber sammen. De hadde vært på ulike steder og fisket, både i vann og elv, og hadde ikke sett hverandre på 13 timer da de meldte kameraten savnet, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun forteller om at søket så langt har foregått i et område rundt hytta der vennegjengen har tilhold, men at politiet vurderer å utvide søket ettersom helikopteret ikke har gjort noe funn etter to timers aktivt søk i morgentimene.

– Vi skal inn med bakkemannskaper nå som dagen kommer. Røde Kors og Norsk Folkehjelp er på plass. Det er stort område på grensa til Nordland, og det er dårlig dekning der, som gjør arbeidet litt vanskelig, sier Johnsen.