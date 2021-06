Ny strategi skal gjøre det mer fleksibelt å ta høyere utdanning

NTB

Regjeringen vil åpne utdanningssystemet og gjøre det mer fleksibelt. Målsettingen er å gjøre det slik at flere får mulighet til å ta utdanning.

Statsminister Erna Solberg (H) mener at teknologisk utvikling, digitalisering og det grønne skiftet vil føre til at enkelte jobber forsvinner, samt at nye kommer til og at arbeidsoppgaver endrer seg.

– Det stiller ikke bare økte krav til formell kompetanse, det stiller også krav til ny kompetanse hos dem som allerede har utdanning i bunn. Derfor legger regjeringen fram en strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier hun i en pressemelding.

Regionale aktører

Strategien innebærer blant annet etablering av et nytt distriktsprogram.

– Det nye distriktsprogrammet vil gi regionale aktører muligheten til å søke om støtte til å få utviklet de utdanningstilbudene de trenger sammen med en fagskole, høyskole eller universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Regjeringen ønsker også å fortsette å gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible, slik at de er bedre tilpasset folk i ulike livssituasjoner som skal ta utdanning.

Tilgjengelig der folk bor



Etablering av heldigitale utdanningstilbud er også et av punktene i den nye strategien, ifølge pressemeldingen.

– Dette handler om å sørge for at utdanningstilbud er tilgjengelig for folk der de bor og lever. Når flere må ta litt mer utdanning gjennom hele yrkeslivet, så må utdanningene være tilpasset hverdagslivet deres med familie og jobb helt uavhengig av om de bor på Grünerløkka eller i Båtsfjord, sier Asheim.