Sju personer involvert i utforkjørsel i Nome

NTB

I alt sju personer var involvert da en bil kjørte utfor veien i Lunde i Nome kommune i Vestfold og Telemark natt til torsdag. Føreren hadde 1,5 i promille.

Sørøst politidistrikt opplyste først at fem personer var i bilen, og at luftambulanse var rekvirert, men litt etter klokka tre natt til torsdag opplyser politiet at det dreier seg om i alle fall sju personer, som alle er sendt til sykehuset i Telemark for nærmere undersøkelser.

– Politiet undersøker om noen fra ulykkesbilen har stukket fra stedet, skriver politiet på Twitter.

Det dreier seg om en enslig bil som kjørte utenfor veikanten i Hantovegen i Lunde. Politiet undersøker omstendighetene rundt ulykken nærmere.

Meldingen om utforkjørselen kom til politiet klokka ett natt til torsdag.