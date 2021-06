Byrådet i Bergen fjerner jøde-karikatur fra lekeplass

NTB

Et gatekunst-motiv på en lekeplass i Solheimsviken i Bergen, som fremstiller en ortodoks, jødisk mann med et palestinsk flagg, skal fjernes.

Det vedtok byrådet sent onsdag kveld, skriver Bergensavisen.

– Vi har vanligvis høy terskel for å fjerne gatekunst. Men dette er en lekeplass for barn, sier byråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Det har kommet flere negative reaksjoner på kunstverket til gatekunstneren AFK – som blant annet sto bak det omstridte Sylvi Listhaug-verket på en dør i byen.

Ett av motivene på murveggen bak lekeplassen fremstiller en ortodoks, jødisk mann med palestinsk flagg og armbånd med initialene til den omdiskuterte BDS-bevegelsen i Israel-Palestina-konflikten, noe som har fått personer både i og utenfor det jødiske miljøet til å reagere, ifølge Dagen.

Byråd Bakke vet foreløpig ikke når kunsten skal fjernes, eller hva den skal erstattes med.

– Det må vi komme tilbake til. Vi skal ha en dialog med kunstneren om dette, sier han til Bergensavisen.

Kunstneren selv sier at verket er misforstått og at det er trist at enkelte ble såret eller provosert av motivet.