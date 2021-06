Regjeringen vil gi 200.000 unge skattelette

Forslaget som nå er sendt ut på høring, vil innebære en skattelette på mer enn 4.000 kroner for om lag 200.000 unge. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

Et nytt jobbfradrag for unge under 30 år foreslås av regjeringen. Det legger til rette for skattelette, samt at flere kan komme inn i arbeidslivet.