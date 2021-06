Forsvarer la ned påstand om frifinnelse for nødverge etter drap i Prinsdal

Advokat Morten Furuholmen holdt onsdag prosedyre for den hovedtiltalte 21-åringen som er en av tre personer tiltalt for drap eller medvirkning til drap etter at en 21-åring ble skutt ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo i januar i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Den hovedtiltaltes forsvarer etter drapet i Prinsdal i Oslo mener bevisene i saken ikke taler for annet enn at 21-åringen må dømmes for nødverge.

Advokat Morten Furuholmen sa i Oslo tingrett onsdag at det ikke var noe som talte for at hans klient forsettlig hadde drept Halil Kara i Prinsdal i fjor. Han ba retten ta hensyn til at det var betydelig med tvil i saken og la ned påstand om at 21-åringen måtte frifinnes fordi han befant seg i nødverge. Videre ba han retten om å endre punktet om forsettlig drap i tiltalen til uaktsomt drap.

– Han erkjenner å ha vært på stedet. Han har forsvart seg mot et angrep på stedet. Bevisbyrden er ikke oppfylt, da må man frifinne, sa advokat Furuholmen i sin prosedyre i Oslo tingrett.

Tirsdag la aktor i saken, statsadvokat Irlin Irgens, ned påstand om 14 års fengsel for mannen. Hun betegnet drapet på Kara den 10. januar i fjor som et bakholdsangrep som bar preg av å være en henrettelse som skjedde like etter at tiltalte og tre venner hadde spist på Prinsdal Grill sør i Oslo.

21-åringen nekter straffskyld for drap fordi han hevder han ikke visste at våpenet som ble avfyrt, var ladd med skarp ammunisjon. Han har i sin forklaring hevdet at han ville bruke våpenet for å skremme bort Kara, slik at han kunne konfrontere en av hans kamerater.

For de to andre tiltalte, en medhjelper som var med 21-åringen da skuddet falt, og en 22-åring som kom kjørende med pistolen som ble brukt, har aktor lagt ned påstand om 8 og 14 års fengsel. Da advokat John Christian Elden prosederte for den første onsdag, la også han ned påstand om frifinnelse, alternativt at retten domfelte ham for medvirkning til trusler og ikke medvirkning til drap som i tiltalen.