Ni nye smittetilfeller i Færder kommune

NTB

Det er registrert ni nye coronasmittede i Færder kommune siste døgn. Det er ti færre enn dagen før. I nabokommunen Tønsberg er det registrert tre nye smittede.

Etter at deltavarianten, også kjent som den indiske varianten, er påvist i begge kommunene, har coronareglene blitt strammet inn.

Færder, som tirsdag meldte om 19 nye smittetilfeller, har registrert ni coronasmittede det siste døgnet. I Tønsberg er tre registrert smittet, skriver Tønsbergs Blad.

Færder kommune strammet inn tidligere denne uken, mens kriseledelsen i Tønsberg tirsdag anbefalte stans i alle organiserte fritidsaktiviteter. De anbefalte også at skoleavslutninger og andre sammenkomster for barn og unge avlyses til og med 20. juni.

– Deltasmitten er en del av et felles smitteutbrudd i Færder og Tønsberg. Vi vet at mobiliteten mellom de to kommunene er stor og anbefaler derfor en stans i fritidsaktiviteter og avslutninger for å hindre videre spredning, sier Tønsbergs ordfører Anne Rygh Pedersen.