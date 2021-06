Konkurransetilsynet avslutter saken mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen

NTB

Selskapene Orkla, Mondelez og Norgesgruppen var mistenkt for brudd på konkurranseloven, men Konkurransetilsynet har nå lagt bort saken.

Tilsynet har etterforsket om ulikheter i innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven, men har nå kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken. Det opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Bakgrunnen for bevissikringen var blant annet funn Konkurransetilsynet gjorde i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.