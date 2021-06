Dronningen om cruiseutslipp i fjordene: – Du går faktisk i eksos

Dronning Sonja om bord på kongeskipet Norge tirsdag. Kongeparet er på en tredagers tur på Vestlandet. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Dronning Sonja forteller at hun har opplevd et eksoslokk over fjorden etter cruiseskipsanløp. Og hun er ikke redd for å ta opp problemet i cruisebygda Flåm.