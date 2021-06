Professorer uenige i at man dropper munnbind

Flere eksperter mener at det ikke er noen grunn til å kaste munnbindet ennå, selv om helsemyndighetene ikke lenger har noe nasjonalt påbud. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Flere eksperter er uenige i at man kan begynne å droppe munnbind. Professor mener at unødvendig mange har blitt smittet fordi det har vært munnbind-motstand,

Flere fagpersoner er kritiske til at det ikke lenger er et nasjonalt munnbind-påbud i Norge. Opphevelsen av påbudet har ført til at en rekke kommuner har begynt å droppe påbud om munnbindbruk.

Likevel ber flere fagpersoner folk om å holde på munnbindet, skriver VG.

– Munnbind er et kjempeviktig tiltak for beskyttelse. Noen sprer mye virus, andre lite, men vi vet ikke hvem, sier professor emeritus i sosialmedisin, Steinar Westin.

Han peker på at smitteoverføringen av koronaviruset ikke bare skjer gjennom dråpesmitte, men også såkalte aerosoler (ørsmå partikler) – og da blir munnbindet viktig. Det gjelder spesielt den indiske deltavarianten, som det har vært flere tilfeller av i Norge den siste tiden.

Han får støtte fra professor Anne Spurkland. Han mener også at de som er vaksinerte, bør bruke munnbind, og at det er et lite inngripende tiltak.

– Vaksinerte er rimelig godt beskyttet mot å bli smittet og alvorlig syke, men det er ingen garanti for at viruset ikke kan komme innom kroppen og hoppe videre til neste person. Derfor bør selv de som er vaksinerte akseptere at man fortsatt bruker munnbind, mener hun.

– Bruk av munnbind er et av de viktigste virkemidlene for å kontrollere spredningen av viruset, mener professor i mikrobiologi og infeksjonsforebygging, Jörn Klein.

– Unødvendig mange har blitt utsatt for smitte på grunn av en ubegrunnet motstand til munnbind i helsevesenet, sier han.