Ni nye smittetilfeller registrert i Toten-kommuner

NTB

Det siste døgnet er det registrert seks nye coronasmittede i Østre Toten og tre i Vestre Toten.

– Fem av de smittede er tilknyttet russeaktiviteter eller «rulling». Den sjette er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og var allerede i karantene, skriver Østre Toten på sine nettsider.

I Vestre Toten er samtlige av de tre smittetilfellene som er registrert tirsdag, knyttet til det pågående utbruddet i russemiljøet, opplyser kommunen.

– Jeg er redd for at det blir et enda større utbrudd. Vi har prøvd å begrense det med de tiltakene som vi har satt i gang, men det kan hende det fortsatt finnes smitte inne i ungdomsmiljøene. Jeg håper vi klarer å begrense videre spredning, sier kommuneoverlege Jens Mørch til Oppland Arbeiderblad.