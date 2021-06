NTB

Det siste døgnet er det registrert fem nye coronasmittede personer i Berlevåg kommune.

Totalt er det dermed registrert åtte smittetilfeller de siste dagene, melder NRK.

200 personer er i ventekarantene i kommunen, og 145 personer har blitt coronatestet de siste to døgnene.

Smittekilden er ukjent, og det pågår smittesporing, ifølge kanalen. Mandag opplyste kommunen at to smittetilfeller hadde en mulig sammenheng med et arrangement lørdag.