Bransjeorganisasjonene jubler over coronalettelser i Oslo

Karl Johans gate våknet raskt til liv etter at Oslo åpnet butikker i mai. Nå er det enda flere tiltakslettelser for hovedstaden. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

NHO Reiseliv og Virke er fornøyd med at Oslo fjerner de fleste lokale coronarestriksjonene. Virke oppfordrer befolkningen til å bruke de nyåpnede tilbudene.

– Det var på høy tid at Oslo går over til nasjonale regler. Det vil bety at noen flere bursdager, konfirmasjoner og noen mindre bryllup kan gå av stabelen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

Fra og med onsdag gjelder de nasjonale coronatiltakene på praktisk talt alle områder i Oslo, istedenfor de strengere lokale reglene. Oslo velger imidlertid å beholde skjenkestopp ved midnatt fram til 4. juli, noe Devold kritiserer.

– Det er uforholdsmessig lenge å vente, sier hun.

Direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke gleder seg også over nye lettelser i hovedstaden.

– Nå er det på tide å gå ut og benytte dere av næringene som har ligget nede lenge, sier han til osloborgerne.