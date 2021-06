Statsforvalteren skal ha tilsyn med Nav etter grill-forslag

NTB

Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med Nav i kjølvannet av at en mann fikk avslag på søknad om å få dekket strømregningen og beskjed om å «låne en grill».

Det skriver Nav i en pressemelding.

– Statsforvalteren har forsikret oss om at de vil gjennomføre et tilsyn etter denne saken for å undersøke om det er et engangstilfelle eller ikke, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

I pressemeldingen legger han seg også flat i kjølvannet av saken, som vakte stor oppsikt mandag. En sosialhjelpssøker hadde ikke råd til å betale strømregningen og ba om hjelp fra Nav, som rådet ham til å låne en grill og drikke vann fra springen.

«Det er nå sommer, og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve», skrev Nav i vedtaket.

– Dette brevet burde aldri ha gått ut slik det var skrevet, sier Holte.

Han legger til at han er glad Nav-lederen ved kontoret som sendte ut brevet, var raskt ute med å beklage.

– Hun understreket at alle innbyggere skal behandles med respekt, og at et vedtak med slike formuleringer ikke skal sendes fra et Nav-kontor. Der er vi helt på linje, sier Holte.