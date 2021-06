Lege Gunnar Hasle ringes ned av folk som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen: – Telefonstorm

Coronavaksinen til Johnson & Johnson. Les mer Lukk

Den profilerte lederen for Reiseklinikken i Oslo synes regjeringens kriterier for Johnson & Johnsons Jansen-vaksinen er for strenge. Tirsdag har han blitt nedringt av fortvilte nordmenn som ønsker vaksinen.