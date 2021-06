Kriseledelsen i Tønsberg anbefaler stans i fritidsaktiviteter

NTB

Det er registrert 23 nye coronasmittede i kommunene Tønsberg og Færder det siste døgnet. Kriseledelsen i Tønsberg anbefaler innstramminger.

19 av tilfellene er registrert i Færder, mens nabokommunen Tønsberg har fire registrerte tilfeller, skriver Tønsbergs Blad.

Etter at deltavarianten, også kjent som den indiske varianten, er påvist i Tønsberg, anbefaler kriseledelsen i byen stans i alle organiserte fritidsaktiviteter. De anbefaler også at skoleavslutninger og andre sammenkomster for barn og unge avlyses til og med 20. juni.

Unntaket er vitnemålsutdeling som kan foregå kohortvis.

– Deltasmitten er en del av et felles smitteutbrudd i Færder og Tønsberg. Vi vet at mobiliteten mellom de to kommunene er stor, og anbefaler derfor en stans i fritidsaktiviteter og avslutninger for å hindre videre spredning, sier ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen.

Anbefalingen trer i kraft straks og varer til og med søndag 20. juni.

– Klarer vi å hindre videre spredning nå, så er det gode muligheter for å få en så normal sommer som mulig. Vi håper inderlig at vi slipper å kansellere sommerskoler og sommeraktiviteter for barn og unge, sier Rygh Pedersen.

Tiltakene som nå anbefales, er de samme som gjelder i Færder.

Mandag ble det kjent at det i en av prøvene fra Færder var påvist deltavarianten. Færder innførte en rekke restriksjoner denne uken som følge av et større smitteutbrudd.