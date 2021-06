Havforskerne vil kutte maksimalt i torskekvoten

NTB

Bestanden av skrei og nordøstatlantisk hyse er på vei ned. Derfor er rådet fra havforskerne å kutte kvoten med en femdel neste år.

Det internasjonale råd for havforskning, ICES, anbefaler at neste års kvote for skrei, eller nordøstatlantisk torsk, settes ned med 20 prosent til 708.480 tonn.

Uten regler i kvotesamarbeidet med Russland som forhindrer større endringer enn 20 prosent fra år til år, ville rådet fra ICES vært å redusere kvoten med 40 prosent.

Torskebestanden i Barentshavet er den økonomisk mest innbringende i norsk sone og forvaltes sammen med Russland. Bestanden er generelt på vei ned etter flere år med veldig høye nivåer.

-Nedgangen skyldes i hovedsak to ting. En metoderevisjon som førte til at eldre fisk ble redusert. Samtidig viste toktene i høst og vinter at mengden fisk er mindre enn det vi trodde, sier Bjarte Bogstad som er norsk ICES-representant og bestandsansvarlig for torsk i Havforskningsinstituttet.