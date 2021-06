Forretningsmann dømt til fengsel for utnyttelse av kvinne

NTB

En næringsdrivende i Øygarden er dømt til ubetinget fengsel i 60 dager etter at han er funnet skyldig i å ha utnyttet en latvisk kvinne til å arbeide for seg.

Dommen i Hordaland tingrett ble avsagt under dissens, men flertallet mener forretningsmannen fra januar til slutten av juni i fjor utnyttet kvinnen til å utføre arbeid på et fiskevær i Øygarden uten å betale lønn i det hele tatt, skriver Bergensavisen.

I retten ble det lagt fram en rekke meldinger som flertallet mente beviste at mannen hadde gitt kvinnen arbeidsoppgaver, og uten at han verken ga henne arbeidskontrakt eller lønn for jobben, skriver Bergens Tidende.

Foruten en erstatning til kvinnen på 300.000 kroner, mente tingretten at det også måtte idømmes ubetinget fengselsstraff.

– Etter rettens flertalls syn taler klare allmennpreventive hensyn for fengselsstraff ved en slik grov overtredelse som i foreliggende sak. En fengselsstraff for tiltalte er nødvendig for å markere alvoret i overtredelsen, står det i dommen.

Forretningsmannen ble dømt på alle punkter i tiltalen, bortsett fra kravet fra bistandsadvokaten om skadeserstatning etter at den fornærmede kvinnen hadde blitt solbrent på armene. Den tiltalte ble også dømt til å betale 10.000 kroner i sakskostnader