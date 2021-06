Ekstra skoletimer foreslås som tiltak mot tapt læring

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har mottatt en rapport med tiltak for å bøte på tapt læring og sosialt fellesskap for skoleelever under pandemien.

NTB

En arbeidsgruppe foreslår ekstra timer for elever som har behov for det, økt tid til kontaktlærer og forsterket opplæring som tiltak mot tapt læring.

Det har vært et tøft år for mange elever som har gått glipp av mye læring og sosialt fellesskap, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Skolene har gjort en stor innsats for å gi et godt tilbud under pandemien, men coronakommisjonen har slått fast at mange elever har lært mindre.

– Nå gjelder det å finne en god balanse mellom å gi ansatte og elever ro til å ta fatt på hverdagen igjen, og å sette inn tiltak der det trengs, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Arbeidsgruppen har gitt forslag for å sikre inkludering, tiltak for å identifisere og følge opp elever som har falt gjennom faglig eller sosialt, og tiltak for å kompensere for tapt læring.

Det er så langt bevilget 330 millioner kroner for å ta igjen tapt læring, og Kunnskapsdepartementet har foreslått at det bevilges ytterligere 256 millioner. I tillegg er det bevilget 500 millioner kroner til sommerskole.

– Arbeidsgruppen har fått innspill fra dem som kjenner sektoren best, nemlig ansatte, elevene og organisasjonene. Det gir oss et godt grunnlag for å ta tak i de største utfordringene, sier Melby.