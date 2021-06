Det nye Mjøssykehuset skal ligge i Moelv

NTB

Etter mange års strid er det nå klart at det nye sykehuset på Innlandet skal ligge i Moelv i Ringsaker kommune.

Hvor det nye Mjøssykehuset skal ligge har vært et stridstema i mange år. Tirsdag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med fasiten: Det nye sykehuset skal bygges i Moelv, som ligger i Ringsaker kommune. Det ble bestemt på et foretaksmøte i Helse sør-øst tirsdag.

Høie har tidligere understreket at det ikke er noen tvil om at et nytt sykehus skal bygges ved Mjøsbrua, men han har også sagt at det er opp til Helse sør-øst å definere hvor det er.

I mai i år gikk et delt styre i Helse sør-øst inn for et nytt hovedsykehus i Moelv. Året før konkluderte en prosjektgruppe nedsatt av helseforetaket med at sykehuset bør plasseres i Brumunddal. I 2017 vedtok Sykehuset Innlandet at de ønsket sykehuset plassert ved Mjøsbrua.