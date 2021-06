NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 15. juni.

195 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 195 koronasmittede i Norge. Det er 54 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 173 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 278, så trenden er synkende.

USAs justisdepartement strammer inn reglene etter overvåking under Trump

Det amerikanske justisdepartementet strammer inn reglene for å innhente informasjon om folkevalgte i Kongressen.

– I tråd med vår forpliktelse til rettsreglene må vi forsikre oss om at vi gjør alt for å følge opp spørsmål rundt maktfordeling framover, sa justisminister Merrick Garland mandag. Han har bedt om en etterforskning av hvorvidt justisdepartementet drev ulovlig overvåking av demokrater mens Donald Trump var president, etter avsløringer om at justisdepartementet forsøkte å få utlevert registre over telefonsamtalene til journalister og kongressrepresentanter, samtidig som flere demokrater gransket om Trumps valgkampteam hadde samarbeidet med Russland i forsøk på å påvirke valget i 2016.

Storbritannia og Australia nærmer seg enighet om frihandelsavtale

Storbritannia og Australia er enige om rammene for en frihandelsavtale, erfarer flere medier. En kunngjøring kan komme allerede tirsdag. Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison ble enige om avtalen mens de spiste middag i Downing Street mandag, skriver BBC.

Det vil være Storbritannias første frihandelsavtale med et land det ikke hadde noen handelsavtale med som EU-land, siden de forlot unionen. Avtalen ses på som et viktig steg mot britisk inntreden i frihandelsavtalen CPTPP. Storbritannia har tidligere søkt om å bli medlem av avtalen, som gjelder for elleve land i Asia- og Stillehavsregionen.

Garasjebrann i Bergen

En brann i en garasje på Lindås i Bergen førte til at beboere i nabohusene evakuerte seg selv. Det var spredningsfare, men brannvesenet fikk raskt kontroll.

Vest politidistrikt meldte i firetiden at garasjen var overtent. Klokka 4.35 var den slukket.

Kongressrepresentant beklager å ha sammenlignet smitteverntiltak med holocaust

Den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene beklager å ha sammenlignet påbud om bruk av munnbind med grusomhetene begått under holocaust.

– Jeg er veldig lei for å ha støtt mennesker med kommentarer om holocaust. Det er intet sammenligningsgrunnlag, og det vil det aldri være, sa Greene til reportere mandag, etter å ha besøkt holocaust-museet i Washington DC. Beklagelsen kom etter at hun sammenlignet smitteverntiltak Demokratene, som styrer Huset, har innført under pandemien, med «en tid og historie der mennesker ble bedt om å bruke gullstjerner». Hun sa videre at de ble «plassert på tog og tatt til gasskamre i Nazi-Tyskland. Dette er akkurat den samme typen overgrep som Nancy Pelosi snakker om».