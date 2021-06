DNB har sikret seg over 90 prosent av aksjene i Sbanken

NTB

DNB har sikret seg 90,9 prosent av aksjene i Sbanken. Prisen er 108,85 kroner per aksje.

DNB tilbød opprinnelig 103,85 kroner per aksje, men økte dette tilbudet mandag i forrige uke.

Banken varslet i april at de ville kjøpe opp Sbanken, men har slitt med å få med seg alle aksjeeierne. De vil nå tvangsinnløse de resterende aksjene, ifølge en børsmelding mandag kveld.

Konkurransetilsynet undersøker oppkjøpet og kan fortsatt stanse det, ifølge E24.

– Vi kommer til å se grundig på denne for det er en sak med et mulig konkurranseproblem, og vi bekymrer oss for mulig konkurranseskade, sa konkurransedirektør Lars Sørgard til Dagens Næringsliv i april.

Sbanken ble etablert i år 2000, som den første rene digitalbanken i Norge, og ble notert på Oslo Børs i 2015. Selskapet ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, men var inntil da et datterselskap av svenske Skandiabanken.

I henhold til norske regler må DNB besitte minst 90 prosent av Sbanken-aksjene dersom de skal tvangsinnløse de resterende aksjene og innlemme den i sin egen bankvirksomhet.