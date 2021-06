Vaksineintervallet økes igjen til tolv uker mellom første og andre dose

NTB

På grunn av at Norge får færre vaksinedoser fra Pfizer enn antatt i tredje kvartal, øker regjeringen igjen intervallet mellom coronavaksinedose én og to.

– Før helgen fikk vi en dårlig nyhet, nemlig at Pfizer vil levere omtrent 900.000 færre vaksinedoser til Norge enn først antatt i juli, august og september, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen mandag.

I juni fikk Norge litt over 300.000 vaksinedoser levert fra Pfizer i uken, men i de kommende månedene er det ventet at det vil bli levert omtrent 200.000 doser i uken.

Samtidig vil en økning i leveransen fra Moderna kompensere noe for de manglende Pfizer-dosene, men regjeringen har likevel etter råd fra Folkehelseinstituttet bestemt å øke vaksineintervallet mellom første og andre dose til tolv uker på nytt.

Vaksineringen blir forsinket

– Ved å gjøre det på denne måten vil vi få en forsinkelse på cirka én uke for vaksinering med første dose for personer over 18 år og cirka to uker for vaksinering med andre dose, sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, sa Høie.

Det åpnes også for at vaksinene fra Pfizer og Moderna kan kombineres ved at man får den ene som dose én og den andre som dose to, opplyste Høie.

Regjeringen opplyser også at den geografiske omfordelingen blir avsluttet i uke 29 som planlagt.

– Ikke hogd i stein

Høie understreket likevel at det kan bli endringer i vaksineleveransene, som kommer til Norge via EU.

– Leveransetallene er ikke hogd i stein, og det jobbes i EU for å sikre flere vaksinedoser til Europa. Bildet kan endre seg igjen, fortalte Høie.

Han benyttet også anledningen til å si at Norge snart nærmer seg en ny milepæl i vaksineringen.

– Det er stor oppslutning om vaksinasjonsprogrammet vårt. Det er jeg glad for. Vi vil i løpet av mandag eller tirsdag ha nådd en ny viktig milepæl ved at to millioner personer har fått første dose, sa Høie.